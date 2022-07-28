Кирьос: по ощущениям я нахожусь в топ-10 мирового рейтинга

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что независимо от посева на турнире расклад игры на корте в большей степени зависит от него, чем от соперника.

«Я всю свою карьеру был на плаву. Игроки знают, что независимо от того, посеян я или нет, очень многое на корте зависит от меня. Если я уверен в себе и показываю качественную игру, они не могут ничего сделать. В рейтинге я нахожусь в топ-60, но по ощущениям — в десятке лучших», — приводит слова Кирьоса Tennis-infinity.

Лучшим результатом в карьере 27-летнего теннисиста было 13-е место в рейтинге ATP. Он располагался на этой позиции в 2016 году. В финале Уимблдона-2022 Кирьос потерпел поражение от бывшей первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича.