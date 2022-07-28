Кирьос: по ощущениям я нахожусь в топ-10 мирового рейтинга
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что независимо от посева на турнире расклад игры на корте в большей степени зависит от него, чем от соперника.
«Я всю свою карьеру был на плаву. Игроки знают, что независимо от того, посеян я или нет, очень многое на корте зависит от меня. Если я уверен в себе и показываю качественную игру, они не могут ничего сделать. В рейтинге я нахожусь в топ-60, но по ощущениям — в десятке лучших», — приводит слова Кирьоса Tennis-infinity.
Лучшим результатом в карьере 27-летнего теннисиста было 13-е место в рейтинге ATP. Он располагался на этой позиции в 2016 году. В финале Уимблдона-2022 Кирьос потерпел поражение от бывшей первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича.
Комментарии
- 28 июля 2022
-
10:45
-
10:26
-
10:00
-
09:28
-
09:04
-
08:29
-
08:18
-
07:33
-
00:58
-
00:38
-
00:22
-
00:12
- 27 июля 2022
-
22:37
-
22:29
-
21:43
-
21:31
-
21:13
-
20:47
-
20:37
-
19:33
-
19:27
-
19:10
-
18:31
-
18:18
-
18:12
-
17:54
-
17:36
-
17:33
-
16:37
-
16:29
-
15:22
-
14:36
-
14:20
-
14:06
-
12:58
Партнерский контент