Представитель Зверева оценил шансы Александра успеть восстановиться к US Open

В окружении второй ракетки мира Александра Зверева рассказали, успеет ли немецкий теннисист восстановиться к Открытому чемпионату США. US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
Напомним, Зверев получил тяжёлую травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. Из-за этого ему пришлось пропустить Уимблдон.
«Саша хорошо восстанавливается и по-прежнему надеется, что сможет быть готов к Открытому чемпионату США. Однако пока рано говорить, сможет ли он выступить там или нет.
Возвращение на Кубке Дэвиса в Гамбурге в сентябре кажется более реалистичным. Но мы скрестили пальцы, что он будет готов раньше. Поэтому он должен сыграть несколько турниров до Токио», — приводит слова представителя Зверева Reuters.
Ранее Зверев подтвердил, что выступит на турнире в Токио с 3 по 10 октября.
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