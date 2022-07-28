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«Новичкам везёт». Елена Веснина поделилась впечатлениями после победы на турнире по гольфу

«Новичкам везёт». Елена Веснина поделилась впечатлениями после победы на турнире по гольфу
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Олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина приняла участие в турнире по гольфу и поделилась впечатлениями после победы, выложив соответствующий пост в социальных сетях.

«Потрясающая атмосфера на турнире по гольфу в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные Фигуры». Я впервые участвовала на таком турнире и второй раз в жизни играла в гольф.⁣⁣ Теперь точно поверю в фразу «новичкам везёт». Наша команда оказалось самой меткой. Спасибо организаторам фестиваля, всё было на самом высшем уровне», — написала Веснина.

Фото: из личного архива Елены Весниной

Фото: из личного архива Елены Весниной

Веснина является победительницей ОИ-2016 в парном разряде и серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в миксте. На счету 35-летней спортсменки также три победы на турнирах ТБШ в парном разряде.

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