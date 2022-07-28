Ник Кирьос ответил, какой урок вынес из поражения от Новака Джоковича в финале Уимблдона
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Финалист Уимблдона 2022 года, 47-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос, общаясь с подписчиками в соцсетях, ответил на вопрос, какой урок он вынес из поражения в решающем матче турнира от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
«Честно говоря, в следующий раз я чуть спокойнее старался бы быть в эмоциональном плане. Но я понимал, сколь много поставлено на карту.
У меня чувство, что, если бы моим соперником по тому финалу был не Джокович, а кто-то другой, я выиграл бы матч, если учесть, как я подавал», — написал Кирьос.
Напомним, Ник Кирьос выиграл первый сет, но проиграл следующие три партии.
Также посмотрите видео, как Новак Джокович берёт уроки капоэйры:
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