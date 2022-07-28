Норри рассказал о забавных случаях, произошедших с ним после полуфинала Уимблдона-2022

Британский теннисист Кэмерон Норри рассказал о забавных случаях, с которыми ему пришлось столкнуться в жизни, находясь в центре внимания после выхода в полуфинал Уимблдона-2022.
«Это было забавно. Спускаешься за кофе, и бариста узнаёт тебя: «О, не волнуйся, сегодня всё в порядке». На что я отвечаю: «Приятель, я могу заплатить за него». Он говорит: «Да не стесняйся ты так».
Я пошёл в химчистку, а они такие: «Ах, отличный Уимблдон, знаете, мы всё сделаем за счёт заведения». Я говорю: «Чувак, всё в порядке, я могу за это заплатить».
Пару раз я ходил на завтрак, люди просили фото и очень мило поздравляли меня. Это здорово, что люди следили за моим выступлением.
После Уимблдона гораздо больше людей узнают меня. Это круто, но ни о чём ещё не говорит. Я хочу продолжать совершенствоваться, чтобы достичь вершины игры», — приводит слова Норри Sky Sports.
Напомним, в полуфинале Уимблдона-2022 Кэмерон Норри уступил Новаку Джоковичу, который в итоге стал победителем турнира.
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