Эмма Радукану рассказала о взаимоотношениях с Ником Кирьосом
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Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 10-я ракетка мира британка Эмма Радукану рассказала, какую моральную поддержку оказывает ей финалист Уимблдона 2022 года, 47-й номер рейтинга ATP австралиец Ник Кирьос.
«Он всегда очень добр по отношению ко мне и хорошо ко мне относится. Он поддерживал меня после Уимблдона в прошлом году, перед US Open. Он очень мило ведёт себя со мной», — приводит слова Радукану Evening Standard.
Напомним, в преддверии защиты титула на Открытом чемпионате США 19-летняя Эмма Радукану договорилась о сотрудничестве с российским тренером Дмитрием Турсуновым. US Open 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
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