Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Праге

21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).
В матче второго круга Потапова (7-я сеяная) обыграла представительницу Китая Чжу Линь со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Потапова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
За путёвку в полуфинал Потапова сразится с эстонкой Анетт Контавейт (1) или чешкой Люси Гавличковой.
Призовой фонд турнира в Праге составляет $ 251 750.
Напомним, на этом же турнире Анастасия Потапова и Яна Сизикова (Россия) в парном разряде вышли в четвертьфинал. Они сыграют с парой Моника Никулеску (Румыния) — Виктория Кужмова (Словакия). Матч состоится сегодня.
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