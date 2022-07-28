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Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Праге

Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Праге
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21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).

В матче второго круга Потапова (7-я сеяная) обыграла представительницу Китая Чжу Линь со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Потапова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За путёвку в полуфинал Потапова сразится с эстонкой Анетт Контавейт (1) или чешкой Люси Гавличковой.

Призовой фонд турнира в Праге составляет $ 251 750.

Напомним, на этом же турнире Анастасия Потапова и Яна Сизикова (Россия) в парном разряде вышли в четвертьфинал. Они сыграют с парой Моника Никулеску (Румыния) — Виктория Кужмова (Словакия). Матч состоится сегодня.

Прага. 2-й круг
28 июля 2022, четверг. 12:05 МСК
Чжу Линь
100
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 8  
6 		7 10  
         
Анастасия Потапова
59
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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