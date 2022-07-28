Okko купил эксклюзивные права на трансляцию Кубка Дэвиса сроком на три года

Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию Кубка Дэвиса. Сервис покажет турниры в 2022, 2023 и 2024 годах. Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть один из самых престижных мировых турниров по теннису среди мужчин без дополнительной платы.

Okko начнёт трансляции с группового этапа Кубка Дэвиса — 2022, который пройдёт с 14 по 18 сентября в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии, а также покажет матчи плей-офф в Малаге с 23 по 27 ноября.

Подписчикам Okko Спорт будет доступен дополнительный контент о Кубке Дэвиса.

Смотреть игры можно будет в высоком разрешении, с возможностью выбора дорожки комментариев как в прямом эфире, так и в записи. Ключевые матчи также будут показаны на телеканале Okko Спорт.