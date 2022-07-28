Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Okko купил эксклюзивные права на трансляцию Кубка Дэвиса сроком на три года

Okko купил эксклюзивные права на трансляцию Кубка Дэвиса сроком на три года
Комментарии

Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию Кубка Дэвиса. Сервис покажет турниры в 2022, 2023 и 2024 годах. Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть один из самых престижных мировых турниров по теннису среди мужчин без дополнительной платы.

Okko начнёт трансляции с группового этапа Кубка Дэвиса — 2022, который пройдёт с 14 по 18 сентября в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии, а также покажет матчи плей-офф в Малаге с 23 по 27 ноября.

Подписчикам Okko Спорт будет доступен дополнительный контент о Кубке Дэвиса.

Смотреть игры можно будет в высоком разрешении, с возможностью выбора дорожки комментариев как в прямом эфире, так и в записи. Ключевые матчи также будут показаны на телеканале Okko Спорт.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022