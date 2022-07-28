Вторая ракетка мира Контавейт стала соперницей Потаповой по четвертьфиналу турнира в Праге
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (2-е место в рейтинге WTA) вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Праге (Чехия). В матче второго круга первая сеяная Контавейт нанесла поражение чешке Люси Гавличковой (787-е место в рейтинге WTA).
Матч завершился со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Контавейт однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Гавличкова сделала три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.
За путёвку в полуфинал Контавейт сразится с 59-й ракеткой мира, российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Призовой фонд турнира в Праге составляет $ 251 750.
Прага. 2-й круг
28 июля 2022, четверг. 14:05 МСК
2
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
787
Люси Гавличкова
Л. Гавличкова
Новость по темеАнастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Праге
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