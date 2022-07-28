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Вторая ракетка мира Контавейт стала соперницей Потаповой по четвертьфиналу турнира в Праге

Вторая ракетка мира Контавейт стала соперницей Потаповой по четвертьфиналу турнира в Праге
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (2-е место в рейтинге WTA) вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Праге (Чехия). В матче второго круга первая сеяная Контавейт нанесла поражение чешке Люси Гавличковой (787-е место в рейтинге WTA).

Матч завершился со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Контавейт однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Гавличкова сделала три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.

За путёвку в полуфинал Контавейт сразится с 59-й ракеткой мира, российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Призовой фонд турнира в Праге составляет $ 251 750.

Прага. 2-й круг
28 июля 2022, четверг. 14:05 МСК
Анетт Контавейт
2
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Люси Гавличкова
787
Чехия
Люси Гавличкова
Л. Гавличкова
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