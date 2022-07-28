Роберто Баутиста-Агут в упорной борьбе сумел выйти в полуфинал турнира в Кицбюэле

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (20-е место в рейтинге ATP) в упорной борьбе одержал победу в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) над чехом Иржи Легечкой (68-е место в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 56 минут. На счету Баутиста-Агута два эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. Легечка пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.
В полуфинале Баутиста-Агут встретится с соотечественником, Альбертом Рамос-Виньоласом (52-е место в рейтинге ATP).
Призовой фонд турнира в Кицбюэле составил € 534 555. Турнир начался 25 июля, а завершится 30 июля. Действующим победителем этого соревнования является норвежец Каспер Рууд.
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