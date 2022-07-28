Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал домашнего турнира

Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал домашнего турнира
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Варшаве. В матче второго круга Свёнтек нанесла поражение 146-му номеру мировой классификации румынке Габриэле Талаба Ли, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Свёнтек подала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Талаба Ли не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За выход в полуфинал домашнего турнира Свёнтек сыграет с пятой сеяной – французской теннисисткой Каролин Гарсия, которая в матче второго круга одержала победу над представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто со счётом 6:3, 7:5.

Варшава. 2-й круг
28 июля 2022, четверг. 17:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Габриэла Талаба Ли
146
Румыния
Габриэла Талаба Ли
Г. Талаба Ли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022