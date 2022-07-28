Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал домашнего турнира

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Варшаве. В матче второго круга Свёнтек нанесла поражение 146-му номеру мировой классификации румынке Габриэле Талаба Ли, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Свёнтек подала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Талаба Ли не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
За выход в полуфинал домашнего турнира Свёнтек сыграет с пятой сеяной – французской теннисисткой Каролин Гарсия, которая в матче второго круга одержала победу над представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто со счётом 6:3, 7:5.
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