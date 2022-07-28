Певица Ольга Бузова решила профессионально заняться большим теннисом

Российская телеведущая, певица, актриса и дизайнер 36-летняя Ольга Бузова сообщила, что начала профессионально заниматься большим теннисом и уже провела две тренировки с личным наставником на грунтовых кортах.

«Да!!! Я люблю большой теннис. После Африки начала заниматься профессионально. Это моя вторая тренировка с тренером. Мам, может, надо было в большой спорт идти?» — написала Бузова в соцсетях.

Бузова уже не впервые решает заняться спортом. В 2020 году Ольга участвовала в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале, где пробовала себя в роли фигуристки, катаясь на коньках в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым. Пара получила «Приз зрительских симпатий».

В 2021 году Бузова совместно с Михаилом Галустяном стала ведущей шоу «Звезды в Африке» на телеканале «ТНТ».