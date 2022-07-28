Рафаэль Надаль тренируется с кузеном перед турнирами в Северной Америке. Видео

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам и готовится к турнирам US Open-серии.

В 2022 году Надаль выиграл два первых турнира «Большого шлема», в Австралии и Франции, но вынужден был сняться с полуфинального матча Уимблдона против австралийца Ника Кирьоса из-за разрыва брюшной мышцы.

После небольшого отдыха Надаль вернулся к тренировкам, его спарринг-партнёром стал кузен Хоан, сын дяди Тони Надаля.

В Северной АмерикеНадаль планирует выступить на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, затем отправится на US Open, по окончании которого вместе с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем сыграет за сборную Европы в пятом розыгрыше Кубка Лейвера. Мероприятие запланировано на O2 Arena в Лондоне с 23 по 25 сентября.