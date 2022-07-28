Рафаэль Надаль тренируется с кузеном перед турнирами в Северной Америке. Видео
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Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам и готовится к турнирам US Open-серии.
В 2022 году Надаль выиграл два первых турнира «Большого шлема», в Австралии и Франции, но вынужден был сняться с полуфинального матча Уимблдона против австралийца Ника Кирьоса из-за разрыва брюшной мышцы.
После небольшого отдыха Надаль вернулся к тренировкам, его спарринг-партнёром стал кузен Хоан, сын дяди Тони Надаля.
В Северной АмерикеНадаль планирует выступить на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, затем отправится на US Open, по окончании которого вместе с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем сыграет за сборную Европы в пятом розыгрыше Кубка Лейвера. Мероприятие запланировано на O2 Arena в Лондоне с 23 по 25 сентября.
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