Ханфман не пустил Тима в полуфинал турнира в Кицбюэле

Немецкий теннисист Янник Ханфман вышел в полуфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Кицбюэле (Австрия). В четвертьфинальном матче Ханфман нанёс поражение хозяину корта Доминику Тиму со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и была прервана дождём перед заключительным геймом, в котором Ханфман взял подачу соперника.

Ханфман четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Тим подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в финал Ханфман сыграет с победителем матча между представителем Австрии Филипом Мисоличем и сербом Душаном Лайовичем, кторые встреиятся друг с другом в четвертьфинале сегодня позднее.