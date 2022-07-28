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Ханфман не пустил Тима в полуфинал турнира в Кицбюэле

Ханфман не пустил Тима в полуфинал турнира в Кицбюэле
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Немецкий теннисист Янник Ханфман вышел в полуфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Кицбюэле (Австрия). В четвертьфинальном матче Ханфман нанёс поражение хозяину корта Доминику Тиму со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и была прервана дождём перед заключительным геймом, в котором Ханфман взял подачу соперника.

Ханфман четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Тим подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в финал Ханфман сыграет с победителем матча между представителем Австрии Филипом Мисоличем и сербом Душаном Лайовичем, кторые встреиятся друг с другом в четвертьфинале сегодня позднее.

Кицбюэль. 1/4 финала
28 июля 2022, четверг. 17:40 МСК
Доминик Тим
199
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 6
         
Янник Ханфман
140
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
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