Андрей Рублёв провёл первую тренировку перед турниром в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублёв прибыл в Вашингтон для участия в стартующем 1 августа турнире категории АТР-500 и уже приступил к тренировкам на харде.

Восьмая ракетка мира Рублёв – самый высокорейтинговый теннисист среди заявленных на турнир игроков. В сезоне-2022 Андрей выиграл уже три турнира, завоевав титулы в Белграде, Дубае и Марселе. Из россиян на турнир в Вашингтоне также заявлены Карен Хачанов и Аслан Карацев.

В 2021 году победителем турнира в Вашингтоне стал итальянец Янник Синнер, в финале обыгравший американца Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 4:6, 7:5. Россияне в турнире-2021 не участвовали.

После турнира в Вашингтоне Рублёв планирует сыграть в Северной Америке на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, а также на US Open.