Алькарас стартовал на турнире в Умаге с уверенной победы над Гомбошем

Пятая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). В матче второго круга соревнований Алькарас нанёс поражение словаку Норберту Гомбошу, попавшему в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Для первого сеяного Алькараса это был стартовый матч на турнире в Умаге.
Алькарас дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Гомбош подал один эйс, пять раз ошибся на подаче и не использовал ни один из семи шансов взять подачу соперника.
За выход в полуфинал турнира в Умаге Алькарас встретится с представителем Аргентины Факундо Багнисом. Во втором круге Багнис обыграл француза Корентена Муте, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:1.
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