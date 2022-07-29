«Меня это бесит». Чемпион «Ролан Гаррос» — о криках теннисистов на корте

Победитель Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 1976 года в мужском одиночном разряде, экс четвёртая ракетка мира, бывший итальянский теннисист Адриано Панатта раскритиковал игроков, которые издают громкие звуки на корте.

«Мне это противно. Меня это бесит, серьёзно. Мне противно. Но так делают многие, поэтому WTA и ATP это признают», — приводит слова Панатты итальянское издание Il Napolista.

Также он заявил, что ему не нравится, когда теннисисты играют в майках без рукавов.

«На майку нельзя смотреть. Это хорошо для баскетбола, это хорошо для волейбола, но нельзя же спокойно смотреть на майку в теннисе», — добавил Панатта.

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