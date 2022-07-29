Мария Шарапова показала, как тренируется через месяц после родов. Видео
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала свежее видео в своих социальных сетях. Спортсменка, которая недавно родила сына, показала, как тренируется.
1 июля 35-летняя Шарапова стала мамой. Об этом стало известно в середине месяца.
«Сегодня четыре недели с момента родов и две недели с тех пор, как я снова начала двигаться. Не думаю, что моё тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как на следующий день после родов. Поэтому даже эти движения кажутся мне пройденным долгим путём. Стараюсь не форсировать, но дам вам знать, как всё пройдёт», — подписала она видео.
Напомним, жених Шараповой — британский предприниматель Алекс Гилкс.
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