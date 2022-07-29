Суд над Кирьосом перенесли на три недели. Ника обвиняют в нападении на свою бывшую девушку

Суд над 47-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом, которого обвиняют в нападении на свою бывшую девушку, перенесли на 23 августа. Об этом сообщает австралийское издание The Age. Изначально предполагалось, что судебное заседание состоится 2 августа.
Напомним, речь идёт об инциденте, который имел место в январе 2021 года. Тогда Кирьос грубо схватил свою бывшую девушку Кьяру Пассари.
В настоящее время 27-летний Ник Кирьос находится в Атланте (США). Австралиец принимает участие в парном разряде в турнире категории ATP-250, который проходит на харде. Ранее он из-за дискомфорта в колене снялся с этого же турнира в одиночном разряде. Ник готовится к US Open, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
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