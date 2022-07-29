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Анастасия Потапова неожиданно разгромила 2-ю ракетку мира Контавейт и вышла в 1/2 в Праге

Анастасия Потапова неожиданно разгромила 2-ю ракетку мира Контавейт и вышла в 1/2 в Праге
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Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала неожиданную победу в четвертьфинале хардового турнира в Праге (Чехия). Соперницей Потаповой, занимающей 59-е место в рейтинге WTA, была вторая ракетка мира Анетт Контавейт. Россиянка разгромила Контавейт со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Потапова сделала два эйса и допустила одну двойную ошибку. Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из шести (процент составил 83%). Что касается Контавейт, то у неё ни одной подачи навылет и две ошибки на подаче. У неё не было ни одного шанса сделать брейк.

В полуфинале турнира в Праге Анастасия Потапова сыграет либо с Магдой Линетт (Польша), либо с Ван Цян (Китай). Полуфиналы состоятся завтра, 30 июля, финал — 31 июля.

Прага. 1/4 финала
29 июля 2022, пятница. 12:05 МСК
Анетт Контавейт
2
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
59
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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