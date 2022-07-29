Британский политик о Радукану и Турсунове: неприятно, что у звезды Британии русский тренер
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Британский политик Джулиан Найт, председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, высказался на тему сотрудничества чемпионки US Open 19-летней британки Эммы Радукану и российского тренера Дмитрия Турсунова.
Ранее стало известно, что Радукану в преддверии защиты титула на Открытом чемпионате США договорилась о сотрудничестве с Турсуновым.
«Неприятно видеть, как русский тренирует восходящую звезду номер один в Великобритании. Можно надеяться, что LTA (Ассоциация лаун-тенниса. — Прим. «Чемпионата») проконтролирует этот вопрос и сможет посоветовать Эмме, как лучше действовать», — приводит слова политика издание The Telegraph.
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