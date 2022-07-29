Тарпищев отреагировал на разгромную победу Потаповой над второй ракеткой мира Контавейт

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал разгромную победу Анастасии Потаповой в четвертьфинале турнира в Праге. Потапова обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт со счётом 6:1, 6:1 и вышла в полуфинал.
«Настя молодец, такие результаты внушают уверенность в собственных силах. Конечно, это говорит о её хорошей игре, но, видимо, и Контавейт как раз выступала на фоне нагрузок.
Потапова — одна из наших молодых и самых перспективных девочек. Имеет хорошую физическую подготовку, мощные удары, а также проповедует атакующий стиль игры. Единственное, надо разнообразить технико-тактические данные. Стабильности ей хватает. Надо понимать, что сейчас идёт подготовка к более важным соревнованиям, все находятся в разном состоянии и под большими нагрузками, что мешает правильным ощущениям на корте», — цитирует Тарпищева «РИА Новости Спорт».
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