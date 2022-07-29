Веснина высказалась о прогрессе Потаповой после разгромной победы над Контавейт

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, победительница трёх турниров WTA Елена Веснина отреагировала на разгромную победу Анастасии Потаповой в четвертьфинале турнира в Праге. Потапова обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт со счётом 6:1, 6:1 и вышла в полуфинал.

«Анастасия прогрессирует уже нескольких лет. Сейчас она наконец нашла свою игру. Так часто бывает у молодых спортсменов, которые в первый год редко могут зайти в сотку. На второй год обычно тяжелее подтверждать свой уровень. При этом надо продолжать усердно работать, что Потапова и сделала. Сейчас она работает вместе с Игорем Андреевым — после их сотрудничества виден прогресс. Поздравляю Настю! Она сейчас показывает стабильный и хороший теннис», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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