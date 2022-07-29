Веснина высказалась о прогрессе Потаповой после разгромной победы над Контавейт

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, победительница трёх турниров WTA Елена Веснина отреагировала на разгромную победу Анастасии Потаповой в четвертьфинале турнира в Праге. Потапова обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт со счётом 6:1, 6:1 и вышла в полуфинал.
«Анастасия прогрессирует уже нескольких лет. Сейчас она наконец нашла свою игру. Так часто бывает у молодых спортсменов, которые в первый год редко могут зайти в сотку. На второй год обычно тяжелее подтверждать свой уровень. При этом надо продолжать усердно работать, что Потапова и сделала. Сейчас она работает вместе с Игорем Андреевым — после их сотрудничества виден прогресс. Поздравляю Настю! Она сейчас показывает стабильный и хороший теннис», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Арина Соболенко играет в волейбол на пляже:
- 29 июля 2022
-
15:27
-
14:55
-
14:31
-
14:09
-
12:57
-
12:20
-
10:17
-
09:04
-
08:29
- 28 июля 2022
-
23:09
-
22:55
-
21:59
-
21:10
-
19:53
-
19:32
-
18:38
-
18:13
-
17:30
-
17:14
-
15:19
-
15:11
-
14:28
-
14:02
-
13:56
-
12:55
-
12:39
-
11:11
-
10:56
-
10:45
-
10:26
-
10:00
-
09:28
-
09:04
-
08:29
-
08:18