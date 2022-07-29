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Потапова и Сизикова одержали победу над соотечественницами и вышли в финал турнира в Праге

Потапова и Сизикова одержали победу над соотечественницами и вышли в финал турнира в Праге
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли в финал хардового турнира в Праге (Чехия) в парном разряде, обыграв в 1/2 финала соотечественниц — Алёну Фомину и Екатерину Яшину. Матч завершился со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. На счету Потаповой и Сизиковой три эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13. Фомина и Яшина ни разу не подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из 11.

Напомним, несколькими часами ранее 59-я ракетка мира Анастасия Потапова в одиночном разряде обыграла вторую ракетку мира, представительницу Эстонии Анетт Контавейт (6:1, 6:1) и вышла в полуфинал турнира.

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