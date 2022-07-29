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Баутиста-Агут стал первым финалистом турнира в Кицбюэле, обыграв Рамоса-Виньоласа

Баутиста-Агут стал первым финалистом турнира в Кицбюэле, обыграв Рамоса-Виньоласа
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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в финал турнира категории АТР-250, который проходит в Кицбюэле (Австрия). В полуфинальном матче третий сеяный Баутиста-Агут нанёс поражение пятой ракетке турнира соотечественнику Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

Баутиста-Агут трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Рамос-Виньолас подал два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За титул турнира в Кицбюэле Баутиста-Агут сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся австриец Филип Мисолич, получивший уайлд-кард от организаторов, и немец Янник Ханфман. Этот матч состоится сегодня позднее.

Кицбюэль. 1/2 финала
29 июля 2022, пятница. 14:55 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
52
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Роберто Баутиста-Агут
20
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Комментарии
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