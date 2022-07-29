Карлос Алькарас заявил о готовности защитить титул на турнире в Умаге

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас заявил о готовности защитить титул на турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). По словам спортсмена, он полностью восстановился после выступления на турнире в Гамбурге, где уступил в финале итальянцу Лоренцо Музетти.

«Я полностью восстановился физически и морально после того, что произошло в Гамбурге, и, похоже, готов к защите титула в Умаге. Мне очень нравится этот турнир, здесь отличная атмосфера. Я позволил себе расслабиться на несколько дней и занялся чем-то новым, например, покатался на гидроцикле», — приводит слова Алькараса Tennis-infinity.

За выход в полуфинал турнира в Умаге Карлос Алькарас встретится с представителем Аргентины Факундо Багнисом. Матч состоится сегодня, 29 июля, в 21:00 мск.