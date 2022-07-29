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19-летний Алькарас: не знаю, как правильно справиться с давлением и нервами на ТБШ

19-летний Алькарас: не знаю, как правильно справиться с давлением и нервами на ТБШ
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий пятое место в рейтинге ATP, рассказал, с какими трудностями ему приходилось сталкиваться на турнирах «Большого шлема», отметив, что важной вещью является психология и умение справиться с нервами.

«Когда сталкиваешься с вызовом на турнирах «Большого шлема», фундаментальной вещью становится психологический аспект: нужно иметь очень хорошую подготовку, чтобы играть матчи продолжительностью четыре-пять часов. Думаю, именно в этом плане у меня есть проблемы. Я не знаю, как правильно справиться с давлением и нервами», — приводит слова Алькараса Tennis-infinity.

Напомним, на Уимблдоне-2022 испанец уступил в четвёртом круге итальянцу Яннику Синнеру.

В настоящее время 19-летний Карлос Алькарас на турнире АТР-250 в Умаге вышел в 1/4 финала, где встретится с представителем Аргентины Факундо Багнисом. Матч состоится сегодня, 29 июля, в 21:00 мск.

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