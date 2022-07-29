Тарпищев отреагировал на слова британского политика о сотрудничестве Радукану с Турсуновым

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на слова председателя специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Великобритании Джулиана Найта о сотрудничестве чемпионки US Open Эммы Радукану с тренером Дмитрием Турсуновым.
Найт заявил, что ему «неприятно видеть, как русский тренирует восходящую звезду номер один в Великобритании», и выразил надежду на вмешательство британской теннисной федерации.
«Это глупость. Зачем отвечать на глупость? Турсунов зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, тренировал Арину Соболенко и много кого других. Абсолютно безграмотное выступление.
Перспективы тандема Турсунов-Радукану на US Open? Каждый спортсмен – это личность. Своей работой с Соболенко и Контавейт Турсунов доказал, что он – классный тренер. Опыт с Радукану? Её психологический портрет несколько иной. Для того, чтобы понять, сошлись они с Турсуновым или нет, нужно время», – приводит слова Тарпищева «Спорт день за днём».
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