Веснина — о Турсунове и Радукану: каждый волен сам решать, с каким тренером работать

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина отреагировала на мнение британского Джулиана Найта о сотрудничестве чемпионки US Open Эммы Радукану с тренером Дмитрием Турсуновым.

Найт заявил, что ему «неприятно видеть, как русский тренирует восходящую звезду номер один в Великобритании», и выразил надежду на вмешательство британской теннисной федерации.

«Она выбрала себе хорошего специалиста, который способен помочь ей выйти на новый уровень и снова начать прогрессировать. Ведь после победы на US Open в 2021-м в результатах Эммы наметился спад. Неудивительно, что она ищет различные варианты. Поймите, в мире тенниса не так много по-настоящему сильных тренеров. Турсунов, безусловно, является одним из них, так как сумел вывести на вторую строчку рейтинга WTA двух девушек подряд. Надеюсь, англичанке никто не запретит работать с наставником, несмотря на его национальность.

Разумеется, теннисисты будут недовольны, если им попытаются давать советы, с кем стоит сотрудничать, а с кем — нет. Нам никто и никогда не диктовал такого. Это всё же индивидуальный вид спорта, и, если начать заниматься подобными вещами, мы отправимся в никуда. Каждый волен сам решать, с каким тренером следует работать. При этом сложно сказать, вправе ли федерация давать указания Радукану», — приводит слова Весниной RT.