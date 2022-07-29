«Весь теннисный мир вздрогнул». Веснина и Бузова провели совместную тренировку

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина опубликовала в своих социальных сетях фотографии, сделанные во время тренировки с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Веснина отметила, что телезвезда с её работоспособностью обязательно научится играть в теннис.
«Весь теннисный мир вздрогнул. Оля Бузова захотела научиться играть в теннис. И поверьте, с её работоспособностью у неё это точно получится. А тренировку проводил заслуженный тренер России», — подписала фото Веснина.
Фото: из личного архива Елены Весниной
Фото: из личного архива Елены Весниной
Напомним, ранее Бузова сообщила в соцсетях, что начала профессионально заниматься теннисом и опубликовала видео с корта. Певица рассказала, что провела на грунте две тренировки с личным наставником.
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