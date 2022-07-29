Синнер вышел в полуфинал турнира в Умаге, обыграв Карбальес-Баэну
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Десятая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Умаге (Хорватия). В четвертьфинальном матче второй сеяный Синнер нанёс поражение испанцу Роберто Карбальес-Баэне со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.
Синнер шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из девяти брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна подал один эйс, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
За выход в финал грунтового турнира в Умаге Синнер сыграет с соотечественником Франко Агаменоне, который в четвертьфинале обыграл ещё одного итальянца Марко Чеккинато со счётом 6:2, 6:1. Оба начали соревнования с квалификации.
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