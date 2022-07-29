Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер вышел в полуфинал турнира в Умаге, обыграв Карбальес-Баэну

Синнер вышел в полуфинал турнира в Умаге, обыграв Карбальес-Баэну
Комментарии

Десятая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Умаге (Хорватия). В четвертьфинальном матче второй сеяный Синнер нанёс поражение испанцу Роберто Карбальес-Баэне со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Синнер шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из девяти брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна подал один эйс, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в финал грунтового турнира в Умаге Синнер сыграет с соотечественником Франко Агаменоне, который в четвертьфинале обыграл ещё одного итальянца Марко Чеккинато со счётом 6:2, 6:1. Оба начали соревнования с квалификации.

Умаг. 1/4 финала
29 июля 2022, пятница. 18:45 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
86
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5  
6 		7 7  
         
Янник Синнер
10
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022