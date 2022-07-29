Янчук назвал проделками политиков недовольство сотрудничеством Радукану с Турсуновом

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на мнение британского Джулиана Найта о сотрудничестве чемпионки US Open Эммы Радукану с тренером Дмитрием Турсуновым.

Найт заявил, что ему «неприятно видеть, как русский тренирует восходящую звезду номер один в Великобритании», и выразил надежду на вмешательство британской теннисной федерации.

«Тот факт, что Турсунов является россиянином, вообще не должен никого заботить. Особенно забавно претензии в адрес Радукану звучат, если вспомнить, что Дмитрий уже лет 20 проживает в США. К сожалению, перед нами пример русофобии. Это проделки политиков, не имеющих отношения к теннису. Я выступаю за то, чтобы спорт и политику не пытались смешивать», — приводит слова Янчука RT.