Карлос Алькарас уверенно вышел в полуфинал турнира в Умаге, выиграв всухую первый сет

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). В 1/4 финала он нанёс поражение представителю Аргентины Факундо Багнису (120-е место в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 6:0, 6:4.

Длительность противостояния составила 1 час 24 минуты. Карлос Алькарас дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Факундо Багнис сделал два эйса, один раз ошибся на подаче и не реализовал единственный брейк-пойнт.

За выход в решающий матч 19-летний теннисист сыграет с итальянцем Джулио Цеппьери, занимающим 168-е место в рейтинге ATP. Турнир начался 25 июля и завершится в конце этого месяца. Призовой фонд соревнований составляет € 534 555.