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Карлос Алькарас уверенно вышел в полуфинал турнира в Умаге, выиграв всухую первый сет

Карлос Алькарас уверенно вышел в полуфинал турнира в Умаге, выиграв всухую первый сет
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Пятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). В 1/4 финала он нанёс поражение представителю Аргентины Факундо Багнису (120-е место в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 6:0, 6:4.

Длительность противостояния составила 1 час 24 минуты. Карлос Алькарас дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Факундо Багнис сделал два эйса, один раз ошибся на подаче и не реализовал единственный брейк-пойнт.

За выход в решающий матч 19-летний теннисист сыграет с итальянцем Джулио Цеппьери, занимающим 168-е место в рейтинге ATP. Турнир начался 25 июля и завершится в конце этого месяца. Призовой фонд соревнований составляет € 534 555.

Умаг. 1/4 финала
29 июля 2022, пятница. 21:20 МСК
Карлос Алькарас
5
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		4  
         
Факундо Багнис
120
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис
Комментарии
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