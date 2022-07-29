Александр Зверев не выступит на турнире в Монреале
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Вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев не примет участие в хардовом турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Вместо него будет играть финн Эмиль Руусувуори, занимающий 42-е место в рейтинге ATP.
Напомним, Зверев получил тяжёлую травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. Из-за этого ему пришлось пропустить Уимблдон. Ранее Зверев подтвердил, что выступит на турнире в Токио (Япония) с 3 по 10 октября.
Представитель Зверева недавно оценил шансы Александра успеть восстановиться к Открытому чемпионату США (US Open), который пройдёт с 29 августа по 11 сентября, заявив, что говорить о готовности выступления на этом турнире ещё рано.
Турнир в Монреале начнётся 7 августа и продлится неделю.
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