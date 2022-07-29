Андрей Рублёв: Америка в любом спортивном развлечении лучшая

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, принял участие в кулинарном шоу и рассказал, что с нетерпением ждёт возвращения в исторический центр Вашингтона (США) — «Парк Рок-Крик», где сыграет на теннисном турнире.

«Мне очень нравится атмосфера на этом турнире. Это действительно очень хороший клуб, с типичным «американский стилем», который вы видите в фильмах о спорте. Атмосфера, зрители, матчи в основном проводятся в вечернее время, так что много людей приходит поддержать. Там классное шоу. Америка — лучшая в этом. В любом спортивном развлечении они лучшие», — приводит слова Рублёва Tennis.com.

Напомним, турнир в Вашингтоне пройдёт с 1 по 7 августа на хардовом покрытии.