Андрей Рублёв: Америка в любом спортивном развлечении лучшая
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, принял участие в кулинарном шоу и рассказал, что с нетерпением ждёт возвращения в исторический центр Вашингтона (США) — «Парк Рок-Крик», где сыграет на теннисном турнире.
«Мне очень нравится атмосфера на этом турнире. Это действительно очень хороший клуб, с типичным «американский стилем», который вы видите в фильмах о спорте. Атмосфера, зрители, матчи в основном проводятся в вечернее время, так что много людей приходит поддержать. Там классное шоу. Америка — лучшая в этом. В любом спортивном развлечении они лучшие», — приводит слова Рублёва Tennis.com.
Напомним, турнир в Вашингтоне пройдёт с 1 по 7 августа на хардовом покрытии.
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