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«Переплюнуть их непросто». Циципас — об игроках «Большой тройки»

«Переплюнуть их непросто». Циципас — об игроках «Большой тройки»
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Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас отметил, что очень сложно стать частью эпохи, в которой играют три лучших игрока всех времён — Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

«Думаю, мы приближаемся к ним, но Новак, Рафа и Роджер представляли лучшее поколение в истории тенниса. Переплюнуть их непросто. Несмотря ни на что, я думаю, они помогли поднять уровень нашей игры. Без них всё было бы иначе. Им уже много лет, Новак по-прежнему один из лучших, Надаль вернулся и снова выигрывает титулы. Конечно, я верю, что они смогут продолжать побеждать», — цитирует Циципаса Sportklub.rs.

На Уимблдоне-2022 Циципас дошёл до третьего круга, где проиграл австралийцу Нику Кирьосу. Высшее достижение грека на мэйджорах — выход в финал «Ролан Гаррос» 2021 года. Тогда он в пяти сетах проиграл Джоковичу.

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