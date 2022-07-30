На турнире в Праге титул в парном разряде разыграют исключительно российские теннисистки

Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова без борьбы вышли в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) в парном разряде.
За выход в решающий раунд соревнований Габуева и Захарова должны были сразиться с представительницей Японии Мию Като и британкой Самантой Маррей, их пара была посеяна под третьим номером. Однако соперницы на матч не явились.
Отметим, что в четвертьфинальном матче Габуева и Захарова с трудом обыграли местных теннисисток Линду Носкову и Люси Гавличкову со счётом 6:4, 3:6, [10:8].
Интересно, что за титул Габуева и Захарова сразятся с соотечественницами – Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой (4).
Сегодня, 30 июля, Потапова также попытается выйти в финал турнира в Праге в одиночном разряде. Ей предстоит сразиться с китаянкой Ван Цян.
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