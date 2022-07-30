Нападающий «Ювентуса» Влахович рассказал, в чём Джокович является примером для подражания

Нападающий итальянского клуба «Ювентус» Душан Влахович рассказал, как относится к соотечественнику, 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Сербский футболист считает теннисиста эталоном, приводя в пример его психологическую устойчивость и отношение к тренировкам.

«Я не считаю себя эталоном, потому что впереди ещё так много работы, а Джокович, с другой стороны, является примером для всех нас. Приятно быть его соотечественником: я надеюсь, он сможет выиграть больше трофеев и достичь всех своих целей.



Я не знаю его лично, но мы несколько раз переписывались. Он похвалил меня, когда я перешёл в «Ювентус». Его психологическая устойчивость, отношение к тренировкам — пример для подражания. Было бы большим удовольствием при встрече обменяться с ним хотя бы парой фраз», — приводит слова Влаховича Tennis World USA.