Рублёв, Хачанов и Карацев узнали потенциальных соперников на старте турнира в Вашингтоне

Опубликованы результаты жеребьёвки турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут на харде с 1 по 7 августа.
Возглавил сетку соревнований восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Стефан Козлов (США, WC) – Джек Дрэйпер (Великобритания). Вторым сеяным в Вашингтоне стал поляк Хуберт Хуркач. Его соперником во втором раунде станет либо Маккензи Макдональд (США), либо Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Ещё из россиян в основную сетку попали Карен Хачанов (7) и Аслан Карацев (15). Они также начнут борьбу за титул со второго раунда. Хачанов сразится с победителем матча Квон Сон У (Южная Корея) – квалифаер, Карацев – либо с Энди Маррем (Великобритания), либо с Микаэлем Имером (Швеция).
Интересные противостояния первого круга в Вашингтоне:
Давид Гоффен (Бельгия) – Джек Сок (США);
Ник Кирьос (Австралия) – Маркос Гирон (США);
Себастьян Корда (США) – Илья Ивашко (Беларусь).
Призовой фонд турнира составил более $ 2,1 млн. Действующим чемпионом соревнований в Вашингтоне является итальянец Янник Синнер.
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