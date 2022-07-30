Гимнастка Ангелина Мельникова впервые попробовала сыграть в теннис

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова опубликовала в социальных сетях видео, на котором пробует играть в теннис. По словам спортсменки, она впервые взяла в руки ракетку и ей это понравилось.

«Вчера я первый раз держала ракетку для большого тенниса в руках. Бегаю за мячом я, конечно, неплохо, а ещё зачем-то во время удара рукой бью и ногой (смеётся), но мне понравилось», — написала Мельникова.

Напомним, ранее появилась информация, которая вызвала интерес у поклонников телезвезды Ольги Бузовой. Певица сообщила в соцсетях, что начала профессионально заниматься теннисом и успела провести на грунте два занятия с личным тренером.

22-летняя Мельникова также является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года, бронзовым призёром Олимпийских игр – 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряным призёром ОИ-2016 в командном первенстве.