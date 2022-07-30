Гимнастка Ангелина Мельникова впервые попробовала сыграть в теннис

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова опубликовала в социальных сетях видео, на котором пробует играть в теннис. По словам спортсменки, она впервые взяла в руки ракетку и ей это понравилось.
«Вчера я первый раз держала ракетку для большого тенниса в руках. Бегаю за мячом я, конечно, неплохо, а ещё зачем-то во время удара рукой бью и ногой (смеётся), но мне понравилось», — написала Мельникова.
Напомним, ранее появилась информация, которая вызвала интерес у поклонников телезвезды Ольги Бузовой. Певица сообщила в соцсетях, что начала профессионально заниматься теннисом и успела провести на грунте два занятия с личным тренером.
22-летняя Мельникова также является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года, бронзовым призёром Олимпийских игр – 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряным призёром ОИ-2016 в командном первенстве.
- 30 июля 2022
-
11:12
-
10:57
-
10:41
-
10:37
-
10:17
-
10:03
-
09:41
-
09:35
-
00:16
- 29 июля 2022
-
23:31
-
22:54
-
22:44
-
21:54
-
21:40
-
21:22
-
21:19
-
21:04
-
20:47
-
20:26
-
20:25
-
19:32
-
19:04
-
17:46
-
17:39
-
16:31
-
15:27
-
14:55
-
14:31
-
14:09
-
12:57
-
12:20
-
10:17
-
09:04
-
08:29
- 28 июля 2022
-
23:09