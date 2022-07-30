Даниил Медведев тренируется на харде в Лос-Кабосе. Фото

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл первую тренировку на кортах турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), который пройдёт с 1 по 6 августа.
Снимками с тренировки Медведева поделилась пресс-служба соревнований.
После выступления в Лос-Кабосе Даниил, предположительно, сыграет на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). После них начнётся US Open – 2022, где Медведеву предстоит защита титула.
Напомним, Медведев был вынужден пропустить Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.
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