Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мексиканского теннисиста временно отстранили за положительную допинг-пробу

Мексиканского теннисиста временно отстранили за положительную допинг-пробу
Комментарии

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) объявило о временной дисквалификации 28-летнего мексиканца Луиса Патино за нарушение антидопинговых правил.

Решение вступило в силу 15 июля, именно тогда ITIA уведомила игрока о положительном результате его допинг-пробы. Патино обвиняется в применении двух запрещённых анаболических препаратов.

Наивысший результат Патино в рейтинге ATP в одиночном разряде – 267-е место, в парном – 239-е. В парах Луис четыре раза выигрывал турниры на уровне ITF. В данный момент он занимает в рейтингах 698-е и 324-е места соответственно.

Патино не имеет права участвовать и посещать любые мероприятия, связанные с теннисом, организованные руководящими органами этого вида спорта.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022