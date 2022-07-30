Мексиканского теннисиста временно отстранили за положительную допинг-пробу

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) объявило о временной дисквалификации 28-летнего мексиканца Луиса Патино за нарушение антидопинговых правил.

Решение вступило в силу 15 июля, именно тогда ITIA уведомила игрока о положительном результате его допинг-пробы. Патино обвиняется в применении двух запрещённых анаболических препаратов.

Наивысший результат Патино в рейтинге ATP в одиночном разряде – 267-е место, в парном – 239-е. В парах Луис четыре раза выигрывал турниры на уровне ITF. В данный момент он занимает в рейтингах 698-е и 324-е места соответственно.

Патино не имеет права участвовать и посещать любые мероприятия, связанные с теннисом, организованные руководящими органами этого вида спорта.