Мексиканского теннисиста временно отстранили за положительную допинг-пробу
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Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) объявило о временной дисквалификации 28-летнего мексиканца Луиса Патино за нарушение антидопинговых правил.
Решение вступило в силу 15 июля, именно тогда ITIA уведомила игрока о положительном результате его допинг-пробы. Патино обвиняется в применении двух запрещённых анаболических препаратов.
Наивысший результат Патино в рейтинге ATP в одиночном разряде – 267-е место, в парном – 239-е. В парах Луис четыре раза выигрывал турниры на уровне ITF. В данный момент он занимает в рейтингах 698-е и 324-е места соответственно.
Патино не имеет права участвовать и посещать любые мероприятия, связанные с теннисом, организованные руководящими органами этого вида спорта.
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