Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти вышла замуж

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, ранее завершившая карьеру, вышла замуж.
Избранником титулованной теннисистки стал игрок в гольф Гарри Киссик. Эшли познакомилась с будущим мужем в 2016 году на поле для гольфа в родном штате – Квинсленде. Позднее, в 2021 году, пара объявила о помолвке.
Сегодня, 30 июля, 26-летняя Барти опубликовала в своих социальных сетях роскошное свадебное фото, подписав его: «Муж и жена».
Фото: из личного архива Эшли Барти
По информации австралийских СМИ, церемония бракосочетания прошла тихо в кругу семьи и друзей.
Напомним, в конце марта Эшли неожиданно объявила о завершении карьеры. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира, её последним матчем стал финал Открытого чемпионата Австралии — 2022, который она выиграла.
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