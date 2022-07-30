Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти вышла замуж

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, ранее завершившая карьеру, вышла замуж.

Избранником титулованной теннисистки стал игрок в гольф Гарри Киссик. Эшли познакомилась с будущим мужем в 2016 году на поле для гольфа в родном штате – Квинсленде. Позднее, в 2021 году, пара объявила о помолвке.

Сегодня, 30 июля, 26-летняя Барти опубликовала в своих социальных сетях роскошное свадебное фото, подписав его: «Муж и жена».

Фото: из личного архива Эшли Барти

По информации австралийских СМИ, церемония бракосочетания прошла тихо в кругу семьи и друзей.

Напомним, в конце марта Эшли неожиданно объявила о завершении карьеры. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира, её последним матчем стал финал Открытого чемпионата Австралии — 2022, который она выиграла.