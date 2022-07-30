Определились финалистки турнира WTA-250 в Варшаве

Определились финалистки грунтового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), который стартовал 25 июля. За титул сразятся румынка Ана Богдан и француженка Каролин Гарсия (5).
В полуфинале Богдан обыграла представительницу Украины Катерину Байндль (LL) со счётом 7:5, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Богдан один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14. На счету Байндль ни одного эйса, восемь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Гарсия же разгромила Ясмине Паолини (10) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Гарсия шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету итальянки один эйс, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
- 30 июля 2022
-
15:27
-
15:05
-
14:43
-
14:12
-
13:54
-
13:31
-
13:18
-
12:04
-
12:04
-
11:49
-
11:26
-
11:12
-
10:57
-
10:41
-
10:37
-
10:17
-
10:03
-
09:41
-
09:35
-
00:16
- 29 июля 2022
-
23:31
-
22:54
-
22:44
-
21:54
-
21:40
-
21:22
-
21:19
-
21:04
-
20:47
-
20:26
-
20:25
-
19:32
-
19:04
-
17:46
-
17:39