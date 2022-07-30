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Определились финалистки турнира WTA-250 в Варшаве

Определились финалистки турнира WTA-250 в Варшаве
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Определились финалистки грунтового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), который стартовал 25 июля. За титул сразятся румынка Ана Богдан и француженка Каролин Гарсия (5).

В полуфинале Богдан обыграла представительницу Украины Катерину Байндль (LL) со счётом 7:5, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Богдан один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14. На счету Байндль ни одного эйса, восемь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Варшава. 1/2 финала
30 июля 2022, суббота. 11:10 МСК
Катерина Байндль
190
Украина
Катерина Байндль
К. Байндль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5  
7 		7  
         
Ана Богдан
108
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан

Гарсия же разгромила Ясмине Паолини (10) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Гарсия шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету итальянки один эйс, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Варшава. 1/2 финала
30 июля 2022, суббота. 13:40 МСК
Каролин Гарсия
45
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Ясмине Паолини
58
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
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