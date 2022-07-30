Определились финалистки турнира WTA-250 в Варшаве

Определились финалистки грунтового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), который стартовал 25 июля. За титул сразятся румынка Ана Богдан и француженка Каролин Гарсия (5).

В полуфинале Богдан обыграла представительницу Украины Катерину Байндль (LL) со счётом 7:5, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Богдан один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14. На счету Байндль ни одного эйса, восемь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Гарсия же разгромила Ясмине Паолини (10) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Гарсия шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету итальянки один эйс, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.