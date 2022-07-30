«Тренируюсь так, будто мне разрешат играть в США». Джокович опубликовал послание фанатам

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович выпустил большое обращение к болельщикам. У Джоковича на данный момент нет возможности отправиться на американскую серию турниров из-за отсутствия прививочного сертификата. Его участие в US Open — 2022 находится под вопросом.

«Я просто хотел воспользоваться моментом и сказать, как благодарен за то, как много сообщений о поддержке и любви со всего мира получил в эти дни. Я не ожидал этого, и именно поэтому этот факт стал таким ошеломляющим. Я просто хотел сказать вам СПАСИБО (эмодзи – «сердце»).

Начинаю чувствовать себя особенным, когда люди с такой любовью и заботой относятся к моей теннисной карьере, желают, чтобы я продолжал соревноваться.

Готовлюсь так, будто мне разрешат участвовать в соревнованиях. Пока же я, скрестив пальцы, жду новостей о том, что у меня будет возможность отправиться в США!» — написал Джокович в своих социальных сетях.