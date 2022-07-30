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Мари Боузкова обыграла 17-летнюю Линду Носкову и вышла в финал турнира в Праге

Мари Боузкова обыграла 17-летнюю Линду Носкову и вышла в финал турнира в Праге
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66-я ракетка мира, чешская теннисистка Мари Боузкова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). Соревнования проходят на хардовом покрытии.

В полуфинале Боузкова (8) обыграла 17-летнюю соотечественницу Линду Носкову (WC) со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Боузкова семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Носковой три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За титул Боузкова сразится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия, 7) — Ван Цян (Китай).

Призовой фонд соревнований в Праге составил $ 251 750. В 2021 году их выиграла чемпионка «Ролан Гаррос» чешка Барбора Крейчикова.

Прага. 1/2 финала
30 июля 2022, суббота. 14:40 МСК
Мари Боузкова
66
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		3  
         
Линда Носкова
112
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
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