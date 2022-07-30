Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова вышла в финал турнира в Праге, отдав Ван Цян лишь три гейма

Анастасия Потапова вышла в финал турнира в Праге, отдав Ван Цян лишь три гейма
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В полуфинальном матче седьмая сеяная Потапова нанесла поражение представительнице Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась ровно один час.

Потапова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. Ван Цян подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул хардового турнира в Праге Потапова сыграет с восьмой сеяной, представительницей Чехии Мари Боузковой, которая в полуфинале обыграла соотечственницу Линду Носкову, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Ранее в сезоне-2022 Потапова завоевала титул на турнире в Стамбуле, ставший для неё первым в карьере на соревнованиях WTA.

Прага. 1/2 финала
30 июля 2022, суббота. 16:40 МСК
Анастасия Потапова
59
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Ван Цян
141
Китай
Ван Цян
В. Цян
Потапова наконец-то в финале – причём с «баранкой»! Настя уже забронировала место в топ-50 Потапова наконец-то в финале – причём с «баранкой»! Настя уже забронировала место в топ-50
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022