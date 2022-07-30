Анастасия Потапова вышла в финал турнира в Праге, отдав Ван Цян лишь три гейма

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В полуфинальном матче седьмая сеяная Потапова нанесла поражение представительнице Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась ровно один час.

Потапова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. Ван Цян подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул хардового турнира в Праге Потапова сыграет с восьмой сеяной, представительницей Чехии Мари Боузковой, которая в полуфинале обыграла соотечственницу Линду Носкову, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Ранее в сезоне-2022 Потапова завоевала титул на турнире в Стамбуле, ставший для неё первым в карьере на соревнованиях WTA.