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Роберто Баутиста-Агут стал победителем турнира в Кицбюэле

Роберто Баутиста-Агут стал победителем турнира в Кицбюэле
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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут стал победителем грунтового турнира категории АТР-250, который проходил в Кицбюэле (Австрия). В финальном матче третий сеяный Баутиста-Агут нанёс поражение представителю Австрии Филипу Мисоличу, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

Баутиста-Агут один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Мисолич не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из трёх возможностей взять подачу соперника.

Баутиста-Агут завоевал 11-й титул АТР в одиночном разряде в карьере и второй в 2022 году, ранее он одержал победу на турнире в Дохе.

Кицбюэль. Финал
30 июля 2022, суббота. 16:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
20
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Филип Мисолич
205
Австрия
Филип Мисолич
Ф. Мисолич
Комментарии
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