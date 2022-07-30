Роберто Баутиста-Агут впервые за 8 лет выиграл грунтовый турнир

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над австрийцем Филипом Мисоличем, получившим уайлд-кард от организаторов, в финале грунтового турнира категории АТР-250, который проходил в Кицбюэле (Австрия).

Баутиста-Агут выиграл со счётом 6:2, 6:2, завоевал 11-й титул, но лишь второй на грунте. Впервые на этом покрытии он первенствовал в 2014 году в Штутгарте.

«Мне понравился финал. Думаю, что отлично справился с давлением. Знал, что сегодня был фаворитом, но соперник одержал так много отличных побед на этом турнире, так что я понимал, что выиграть будет непросто. Я провёл очень хороший матч.

Прошло очень много времени с тех пор, как я выигрывал титул на грунте. Это очень важно для меня, потому что я много тренируюсь на этом покрытии», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба АТР-тура.