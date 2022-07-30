Алькарас вышел в финал турнира в Умаге, с трудом одолев Цеппьери
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Умаге (Хорватия). В полуфинальном матче первый сеяный Алькарас нанёс поражение итальянцу Джулио Цеппьери, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.
Алькарас трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов. Цеппьери подал 10 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
В финале турнира в Умаге Алькарас встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют два итальянца: второй сеяный Янник Синнер и Франко Агаменоне, начавший соревнования с квалификации. Этот матч состоится сегодня позднее.
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