Алькарас вышел в финал турнира в Умаге, с трудом одолев Цеппьери

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Умаге (Хорватия). В полуфинальном матче первый сеяный Алькарас нанёс поражение итальянцу Джулио Цеппьери, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.

Алькарас трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов. Цеппьери подал 10 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

В финале турнира в Умаге Алькарас встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют два итальянца: второй сеяный Янник Синнер и Франко Агаменоне, начавший соревнования с квалификации. Этот матч состоится сегодня позднее.